Вода для Крыма: в "Роскосмосе" подготовили макет опреснительного завода 

Бочка с водой в Симферополе, сентябрь 2020 года

Структура "Роскосмоса" Московский исследовательский центр имени Келдыша создала макет завода по опреснению морской воды в оккупированном Россией Крыму.

Источник: "Крым.Реалии" – проект "Радио Свобода"

Детали: Марионетка Кремля, т. н. "глава Крыма" Сергей Аксенов в конце прошлого года объявил, что организации для строительства в Крыму опреснителя морской воды определены – и все они "с именем", но не назвал их, чтобы уберечь от санкций.

Аксенов рассчитывает на строительство 4 опреснителей мощностью до 20 тысяч кубометров воды в сутки. По его словам, одну из станций планируют построить в селе Фрунзе Сакского района. Места для их установки будут искать также в Судаке, Керчи и Феодосии. Еще один опреснитель хотят построить в Ялте.

В Министерстве ЖКХ оккупационного "правительства Крыма" утверждают, что уже "проведена работа с рядом компетентных организаций по выполнению укрупненного расчета строительства сооружений опреснительной станции производительностью 20 тысяч кубометров в сутки".

По данным "Крым.Реалии", в декабре 2020 года федеральный Исследовательский центр имени Келдыша в Москве начал искать исполнителя для изготовления "макета завода опреснения морской воды в Крыму в масштабе 1:250".

Центр работает в ракетно-космической сфере, но утверждает, что имеет опыт создания опреснительных установок и что способны создать завод по производству пресной воды объемом в 5 миллионов кубометров в год (13,6 тысяч кубометров в сутки) по технологии обратного осмоса и на основе комплектующих российского производства.

Редакция "Крым.Реалии" не смогла получить комментарий от центра ни по телефону, ни письменно, так же как и связаться с уполномоченным по контролю и надзору за проектом создания макета опреснительного завода в Крыму.

Согласно тендерной документации, услуга создания макета была куплена у московского ООО "Монолит-М". Заявки от других поставщиков для участия в тендере не принимали.

ООО "Монолит-М" зарегистрировано в 2017 году в Москве, принадлежит Михаилу Черкасову. Основной профиль предприятия – деятельность рекламных агентств, но оно производит также строительные конструкции и изделия из дерева, бумаги и картона.

По условиям договора, срок окончания работ по производству макета опреснительного завода для Крыма истек 19 декабря 2020 года.

Согласно условиям контракта, макет завода должен включать в себя масштаб зданий и сооружений, общей территории, водной поверхности, проектных зданий "с максимальной проработкой элементов в соответствующем масштабе". На выставочном макете также должен быть имитирован процесс движения воды по территории, а с помощью светодиодной динамической ленты с разными цветами показана степень ее очистки.

В документации торгов приводится и графический вид будущего крымского опреснительного завода, хотя и без пояснений.

Михаил Черкасов подтвердил "Крым.Реалии", что его компания готовила макет опреснительного завода для Крыма. Но подробности проекта не раскрывает.

Он уверяет, что "Монолит-М" по договору сделал "абсолютно небольшую задачу", а большей информации он от заказчика и не получал.

Проект опреснения морской воды в оккупированном Крыму внесен в комплексный план мероприятий "по обеспечению устойчивого водоснабжения Крыма" до 2024 года, утвержденный российским правительством в прошлом году.

Изначально обсуждалась возможность строительства одной из опреснительных установок в Николаевке Симферопольского района. Но уже после утверждения программы в рядах российской власти усомнились в целесообразности проекта опреснения, который оценен в несколько миллиардов рублей.

Замминистра экономического развития России Сергей Назаров заявлял, что создание установок по опреснению морской воды в Крыму займет до 2 лет и не решит проблему дефицита воды, опреснение может быть лишь резервным источником.

Вице-премьер России, "куратор" Крыма Марат Хуснуллин заявлял, что опреснительные установки будут построены на полуострове "в крайнем случае".

Основная стратегия российских властей – разработка местных подземных источников. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Крыму достаточно пресной воды, ее нужно найти.

По словам Путина, опреснение может быть точечным, так как это "дорогое удовольствие" и в целом эффективным не будет.

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