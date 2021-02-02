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Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм

Вторник, 2 февраля 2021, 14:33
Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поднял вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике, обнародованном МИД по итогам беседы.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - отмечают в нем.

Обсуждали также предстоящий запуск Крымской платформы и возможную поддержку этой инициативы со стороны ЕС.

Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится, добавляют в коммюнике.

Напомним, 7 декабря Совет ЕС утвердил новый санкционный механизм Европейского Союза за нарушение прав человека. Он может применяться к физическим и юридическим лицам за нарушение прав человека во всем мире.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиясанкцииЕСУкраина
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