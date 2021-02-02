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Агентурная сеть РФ: одна из подозреваемых арестована с залогом 1,5 млн

Вторник, 2 февраля 2021, 15:16

Киевский райсуд Харькова избрал меры двум подозреваемым по делу о масштабной агентурную сети, которая осуществляла разведывательно-подрывную деятельность на заказ спецслужб России, прокуратура не будет обжаловать решение суда.

Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Одной подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второй - содержание под стражей с залогом 1 млн 580 тыс. грн".

Детали: Чубенко отметил, что прокуратура не намерена добиваться более жестких мер, поскольку о таких мерах и просили, поэтому решение суда прокуратуру устраивает.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины заявила, что ее киберспециалисты разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб Российской Федерации.

По данным следствия, "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет об Артеме Давыдченко. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Также сообщалось, что сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участницы агентурной сети сообщили о подозрении в госизмене.

Темы: СБУ
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