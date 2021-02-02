Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд отправил Навального в тюрьму

Вторник, 2 февраля 2021, 18:21
Суд отправил Навального в тюрьму

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Источник: "Новая газета", трансляция заседания суда, РБК

Детали: По сути суд заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".

При этом из срока вычли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Суд постановил отправление Навального в колонию общего режима.

Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию ещё в период его действия.

Навальный сообщил ФСИН о выписке из Шарите и своём проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья

Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже счел несостоятельными: Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Справка: Дело "Ив Роше" — о "мошенничестве" — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании" свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Однако позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а затем уволился из "Ив Роше".

Тем не менее суд приговорил Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком, который закончился только 29 декабря 2020 года. Теперь суд заменил этот срок на реальный, поскольку обвиняет Навального в том, что он якобы систематически нарушал условия испытательного срока.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу "Ив Роше" был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcиясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Навальный
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Против Навального возбудили новое дело, грозит пожизненное
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: