Суд отправил Навального в тюрьму

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Источник: "Новая газета", трансляция заседания суда, РБК

Детали: По сути суд заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".

При этом из срока вычли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

Суд постановил отправление Навального в колонию общего режима.

Суд находит установленным факт систематического нарушения Навальным условий отбывания наказания. Утверждения Навального и его защиты о невозможности отмены условного осуждения из-за истечения испытательного срока противоречащими законодательству: он игнорировал вызовы в инспекцию ещё в период его действия.

Навальный сообщил ФСИН о выписке из Шарите и своём проживании в отеле только спустя два месяца, говорится в постановлении судьи. В этот период он нарушал свои обязательства условно осужденного, полагает судья

Доводы защиты Навального, связанные с ЕСПЧ, суд тоже счел несостоятельными: Страсбург не высказывался о незаконности приговора. Президиум Верховного суда не счел его подлежащим отмене.

Справка: Дело "Ив Роше" — о "мошенничестве" — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года. Их обвиняли в том, что они якобы обманом навязали косметической компании "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании" свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Однако позднее представители истца признали, что договор с Навальными был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. А сам истец в суд так и не пришел, а затем уволился из "Ив Роше".

Тем не менее суд приговорил Навального к 3,5 годам условно с испытательным сроком, который закончился только 29 декабря 2020 года. Теперь суд заменил этот срок на реальный, поскольку обвиняет Навального в том, что он якобы систематически нарушал условия испытательного срока.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека постановил, что приговор по делу "Ив Роше" был политически мотивированным, произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей. В 2019 году ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году.