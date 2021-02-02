Горсовет Николаева призывает принять закон о коллаборационизме в условиях агрессии РФ

Городской совет Николаева принял обращение к Верховной Раде, президенту и Кабинету министров о необходимости разработки и принятия закона "О коллаборационизме".

Источник: сайт горсовета Николаева, глава ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Илья Шполянский в Facebook

Детали: В обращении в частности отмечается, что вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, которая продолжается с 20 февраля 2014 года, привела к многочисленным человеческим жертвам, оккупации части территории и значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен законом.

Однако некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государств-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм, обращают внимание инициаторы.

"Более того, сейчас лица, причастные к коллаборационизму, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины, что является недопустимым в условиях продолжающейся вооруженной агрессии и ведения боевых действий", - говорится также в обращении.

По словам подписантов, коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен иметь ответственность, установленную законом.

Дословно: "Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию закона Украины "О коллаборационизме".

Детали: В обращении изложена мотивационная часть, суть будущего законопроекта не раскрывается.

По словам председателя ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" Ильи Шполянского, инициативу ветеранского братства поддержали голосованием 30 депутатов.