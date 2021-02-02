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ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ

Вторник, 2 февраля 2021, 22:22

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Источник: Указ президента

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ".

Детали: Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет.

Они предусматривают:

1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

2) ограничение торговых операций;

3) ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

6) аннулирование или приостановкалицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

8) прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

9) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", NewsOne, ZIK – "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

Санкции против телеканалов предусматривают:

1) блокировка активов;

2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

3) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

5) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

6) прекращения предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

и другие.

Справка: Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, относительно иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов,  осуществляющих террористическую деятельность.

Украинская правда


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