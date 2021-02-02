ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Источник: Указ президента
Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) ".
Детали: Санкции ввели против нардепа Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака сроком на 5 лет.
Они предусматривают:
1) блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
2) ограничение торговых операций;
3) ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
4) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
5) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
6) аннулирование или приостановкалицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
7) полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
8) прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
9) запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", NewsOne, ZIK – "Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".
Санкции против телеканалов предусматривают:
1) блокировка активов;
2) предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
3) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
4) аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
5) запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
6) прекращения предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм / предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
и другие.
Справка: Согласно закону Украины "О санкциях", их можно применять к иностранному государству, относительно иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.