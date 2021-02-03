Меркель и Джонсон призвали освободить Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали освободить российского политика Алексея Навального, которого российские власти отправила в колонию.

Источник: Меркель в Twitter

Прямая речь Меркель: "Приговор Алексею Навальному далек от всякого верховенства закона. Он должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться".

Прямая речь Джонсона: "Решение Навального вернуться было смелым и самоотдача поступком. Наоборот, сегодняшнее постановление было чистым трусостью и не отвечала основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должно быть немедленно освобожден".