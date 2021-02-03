США не исключают санкций против Nord Stream 2 – Госдеп

США заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Источник: пресс-секретаря Государственного департамента США на запрос Укринформа

Дословно: "Как четко заявил президент Байден, трубопровод" Северный поток-2 "- это плохая сделка", - ответили в Держдепараменти на просьбу прокомментировать публикации в западных СМИ о возможности отмены санкций против Nord Stream 2.

Как подчеркнули в Госдепе США продолжат работать с союзниками и партнерами, "чтобы обеспечить для Европы надежную, диверсифицированную сеть энергоснабжения", не подрывать коллективной безопасности.

"Мы будем следить за действиями по достройке или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет место, примем решение о возможности применения санкций".