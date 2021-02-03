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Зеленского обошли в рейтинге доверия

Среда, 3 февраля 2021, 11:22

В рейтинге доверия к политикам мэр Киева Виталий Кличко обошел президента Владимира Зеленского, третий - бывший премьер Владимир Гройсман.

Источник: результаты опроса КМИС

Дословно: "Больше всего респондентов доверяют Виталию Кличко (37,5% доверяют и 51,8% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -14,3%), Владимиру Зеленскому (35,6% против 59,6%, баланс - - 24%), Владимиру Гройсману (30,9% против 54,2%, баланс - -23,3%)".

 

Детали: Если сравнивать результаты опроса о доверии к политикам по состоянию на конец 2020 года, то наибольшие изменения наблюдаются в случае: Кличко - рост с 31,8% до 37,5%, Гройсмана - рост с 25,4% до 30,9% и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко - рост с 16,6% до 26,2%.

В общем, ко всем политикам процент тех, кто им не доверяет, выше процента тех, кто доверяет, за исключением лидера "Силы и чести" Игоря Смешко (баланс +3,7%) и председателя ВР Дмитрия Разумкова (+2,1%).

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.
  • Гендиректр КМИС Владимир Паниотто пояснил, что из-за COVID-19 погрешность результатов, полученных методом личных ("лицом-к-лицу") интервью увеличилась, часть людей отказывается пускать интервьюеров в квартиру.

Украинская правда
Темы: Зеленскийрейтингопроспрезидентсоциология


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