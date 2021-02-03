Президентский рейтинг Зеленского немного упал – КМИС

Действующий глава государства Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, однако поддержка его по сравнению с декабрем упала.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 27 января – 1 февраля

Дословно: "Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)".

Детали: Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%) – разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги значимо не изменились.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (4,8%), член партии "Голос" Сергей Притула (4,5%) и спикер парламента Дмитрий Разумков (4%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что респондентам показывали два возможных списка кандидатов на пост президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский (22,1% респондентов, определившихся с выбором, в декабре 2020 года рейтинг был 27,7%).

На втором месте Бойко (17,5%, его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем – Порошенко (13,1%; поддержка также статистически значимо не изменилась).

Далее следуют Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7 %). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Если бы выборы президента были в ближайшее воскресенье, то 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование проходило с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория: