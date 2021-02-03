Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президентский рейтинг Зеленского немного упал – КМИС

Среда, 3 февраля 2021, 11:23
Фото ОПУ

Действующий глава государства Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге, однако поддержка его по сравнению с декабрем упала.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 27 января – 1 февраля

Дословно: "Если бы в президентских выборах участвовали эти кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку также получил бы В. Зеленский, но его поддержка снизилась по сравнению с декабрем 2020 года (его готовы поддержать 22,1% среди респондентов, которые определились со своим выбором, против 27% в декабре 2020 года)". 

 

Детали: Второе-третье места, как и в декабре 2020 года, делят нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (13,7%) и сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко (13,5%) – разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности.

Социологи отмечают, что по сравнению с декабрем 2020 года их рейтинги значимо не изменились.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (11,2%; рост с 7,5% в декабре 2020 года), нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (7,9%), бывший премьер Владимир Гройсман (5,5%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (4,8%), член партии "Голос" Сергей Притула (4,5%) и спикер парламента Дмитрий Разумков (4%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что респондентам показывали два возможных списка кандидатов на пост президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядка списков, эти списки разным респондентам показывались в разном порядке.

В списке Б, по сравнению со списком А, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский (22,1% респондентов, определившихся с выбором, в декабре 2020 года рейтинг был 27,7%).

 

На втором месте Бойко (17,5%, его поддержка статистически значимо не изменилась), на третьем – Порошенко (13,1%; поддержка также статистически значимо не изменилась).

Далее следуют Тимошенко (10,6%; рост с 7,3% в декабре 2020 года), Смешко (8,8%), Гройсман (5,6%), Притула (4,8%), Ляшко (4,7 %). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Если бы выборы президента были в ближайшее воскресенье, то 65% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 10,2% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Исследование проходило с 27 января по 1 февраля. Методом личного интервью были опрошены 1205 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвиборысоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия

"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

ВидеоТрансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Все новости...
Зеленский
Зеленского обошли в рейтинге доверия
Зеленский объяснил международным партнерам санкции против каналов Медведчука
Рабинович пригрозил Зеленскому импичментом: "Фашистский дьявол"
Последние новости
12:35
Каналы Медведчука финансируются из компании в ОРЛО
12:29
Более 60% проверенных домов престарелых нет в Реестре – Минрегион
12:28
Меркель не против российской вакцины в ЕС, если она получит одобрение
12:18
В СНБО объяснили, что санкции в отношении граждан Украины уже вводились
12:18
инфографикаУкраинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке
11:58
СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая
11:57
ЕС до июля получит только половину доз вакцины, необходимых для собственных нужд
11:31
Земля будет автоматически переходить покупателю здания – закон
11:23
Президентский рейтинг Зеленского немного упал – КМИС
11:22
инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!