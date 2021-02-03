Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина наложила санкции на самолеты, которыми Медведчук и Козак летали в Москву

Среда, 3 февраля 2021, 11:43
Украина наложила санкции на самолеты, которыми Медведчук и Козак летали в Москву
ТАСС

По инициативе СБУ Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора Российской Федерации.

Источник: СБУ, "Европейская правда"

Дословно СБУ: По инициативе Службы безопасности Украины относительно молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства"

Детали: Отмечается, что относительно указанных авиакомпаний вводятся следующие санкции: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Решение о внесении этих авиакомпаний в санкционный список было утверждено указом президента еще 29 января.

Этим компаниям принадлежат самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. Они были перерегистрированы после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

Медведчук и Козак постоянно пользовались ими для прямых перелетов в Россию, что, как известно, запрещено. После наложения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииМедведчукСБУСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
Все новости...
Реклама: