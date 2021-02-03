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Украина наложила санкции на самолеты, которыми Медведчук и Козак летали в Москву

Среда, 3 февраля 2021, 12:43
ТАСС

По инициативе СБУ Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против авиакомпаний, которые летают в аэропорты государства-агрессора Российской Федерации.

Источник: СБУ, "Европейская правда"

Дословно СБУ: По инициативе Службы безопасности Украины относительно молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полетов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства"

Детали: Отмечается, что относительно указанных авиакомпаний вводятся следующие санкции: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов.

Санкции должны действовать до окончания срока оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Решение о внесении этих авиакомпаний в санкционный список было утверждено указом президента еще 29 января.

Этим компаниям принадлежат самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и народного депутата Тараса Козака. Они были перерегистрированы после того, как были озвучены намерения США ввести против Медведчука санкции.

Медведчук и Козак постоянно пользовались ими для прямых перелетов в Россию, что, как известно, запрещено. После наложения санкций эти самолеты не могут больше входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины, брать пассажиров и прочее.

Украинская правда
Темы: санкцииМедведчукСБУСНБО


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