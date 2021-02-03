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У Лукашенко в Украине много сторонников, но противников больше – опрос

Среда, 3 февраля 2021, 11:48
У Лукашенко в Украине много сторонников, но противников больше – опрос

По результатам опроса КМИС, среди лидеров 4-х иностранных государств, украинцы больше доверяют самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, но противников у Лукашенко в Украине больше, чем сторонников.

Источник: результаты опроса КМИС

Дословно: "Среди списка лидеров, больше всего респондентов - 36% - доверяют Лукашенко. Но при этом 53,6% не доверяют ему, поэтому его баланс доверия-недоверия составляет -17,6%.

Джо Байдену и Эмманюэлю Макрону доверяют, соответственно, 26,7% и 26,2% украинцев, а не доверяют - 23,3% и 23,2%. Их баланс положительный и составляет, соответственно, +3,4% и +3%".

Детали: При этом хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину - 79,8% ему не доверяют против 14,4% тех, кто доверяет (баланс - -65,4%).

 

Исследование проводилось с 27 января по 1 февраля 2021 года Киевским международным институтом социологии. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) было опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Ранее в новости не учитывался баланс доверия-недоверия.

Предыстория:

  • В ноябре и январе у журналистов и экспертов возникали вопросы к качеству исследований, проведенных КМИС, в частности относительно рейтингов политиков и партий, которые отличались от опросов других авторитетных социологов.
  • СМИ связывали такие результаты с заказчиками, которыми в ноябре были политологи с орбиты нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.
  • Сами социологи объясняют результаты тем, что список для замера подавался заказчиком, однако его самого не называют, ссылаясь на соглашение о неразглашении.
  • Гендиректр КМИС Владимир Паниотто пояснил, что из-за COVID-19 погрешность результатов, полученных методом личных ("лицом-к-лицу") интервью увеличилась, часть людей отказывается пускать интервьюеров в квартиру.

Украинская правда

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Темы: опросБайденЛукашенкосоциология
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