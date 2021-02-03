Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подписание соглашения об "открытом небе" с ЕС в феврале сорвалось

Среда, 3 февраля 2021, 14:15

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", не будет подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, как планировалось ранее.

Об этом заявил Игорь Жовква, заместитель руководителя офиса президента Украины во время заседания комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в среду, сообщает "Европейская правда".

"Хочу остановиться на соглашении о совместном авиационном пространстве. На саммите нам было обещано руководством ЕС, а именно президентом Евросовета господином Мишелем, что соглашение будет заключено в начале 2021 года. Оно должно было быть заключено во время Совета ассоциации 11 февраля", - сказал Жовква.

"Насколько я понимаю, по информации, которую наша миссия передает, и то, что мы слышим от представителей Евросоюза, 11 февраля мы, к сожалению, это соглашение не заключим", - добавил он.

Причины неподписания - бюрократические, заявил Жовква. По его словам, президент Зеленский обсуждал эту тему в разговоре с главой Еврокомиссии, однако от нее не поступили объяснения, почему соглашение не будет подписано.

"Сказано было лишь, что госпожа президент еще раз проверит, еще раз посмотрит, насколько быстро эта бюрократическая процедура может быть принята и соглашение может быть подписано", - сказал Жовква.

По его словам, возможности для подписания соглашения могут появиться в марте.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода", снова перенес это подписание.

Темы: авиаЕСУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы ответили, как относятся к обслуживанию на украинском языке

СоциологияВ новую Раду прошли бы 5 партий. "Слуга народа" не первая

инфографикаЗеленского обошли в рейтинге доверия

"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

Все новости...
авиа
Е-паспорта в приложении "Дія" уже принимают 10 украинских аэропортов – Криклий
Новая авиакомпания запустит два маршрута в Украину из Италии
ГУД обходит тендеры и больше всего тратит на перелеты президента
Последние новости
14:21
В НСЗУ подробно расписали, куда и кто должен везти пациента с инсультом
14:15
Подписание соглашения об "открытом небе" с ЕС в феврале сорвалось
14:05
Украинцев предупредили об опасном ветре
13:58
Президент Литвы о приговоре Навальному: сталинский подход в действии
13:57
Пенсионный фонд в прошлом году перевел более 3 миллионов евро пенсий за границу
13:52
видеоМедведчук считает, что Зеленского надоумили извне блокировать его каналы
13:51
Зеленский о санкциях против телеканалов: "Приняли, как только нашли основания"
13:42
В ЕС поддерживают санкции против каналов Медведчука - посол Украины
13:37
Онлайн-казино: комиссия по игорному бизнесу выдала первую лицензию
13:28
картаВ Украину придут дожди и похолодание
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!