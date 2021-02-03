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США поддержали санкции Украины против каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 15:01
США поддержали санкции Украины против каналов Медведчука

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке внедрения санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Об этом говорится в официальном сообщении посольства США, которое получила "Европейская правда".

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству", - заявили американские дипломаты.

Посольство отметило, что "мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - 112 Украина, NewsOne, ZIK.

В результате телеканалам придется прекратить работу.

Владимир Зеленский в своем англоязычном заявлении пояснил, что Украина "решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную страной-агрессором".

В Европейском Союзе в неофициальной реакции одобрительно отнеслись к введенных СНБО санкциям против телеканалов Медведчука. 

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Темы: СШАМедведчуктелевидениесанкции
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