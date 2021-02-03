Секс на ратуше: мэр Франковска предложил любовникам пикантную услугу

Городской председатель Ивано-Франковска предложил ввести новую услугу для горожан и туристов - 100 000 за любовь на городской ратуше. Шутливое предложение прозвучало после того как одну из пар застукали на горячем.

Источник: Facebook-страница Руслана Марцинкива, местное издание "Місто"

Прямая речь: "Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн за занятие любовью на фоне панорамы города!".

Детали: По словам Марцинкива, все средства пойдут на реставрацию ратуши.

Он добавил, что у него есть идея поручить это - КП Центр развития города и рекреации.

Пользователи соцсети остроумно отреагировали на предложение городского головы.

В частности, на Марцинкива посыпались вопросы, будут ли скидки и льготы для студентов и пенсионеров.

Также у мэра спрашивают, будет ли отдельная плата для зрителей.

Некоторые пользователи просят Марцинкива уточнить, что его сообщение всего лишь шутка, а не серьезное намерение.

Местные издания сообщают, что 2 февраля в соцсети попал ролик с парой, которая занималась любовью на смотровой площадке ратуши в цетре Ивано-Франковска.