Звуки выстрелов и клубы дыма: в Киеве снимают фильм о войне

Евгений КизиловПонедельник, 15 сентября 2025, 17:59
Звуки выстрелов и клубы дыма: в Киеве снимают фильм о войне
В Киеве 15 сентября горожане могли слышать звуки выстрелов и видеть дым. В полиции сообщили, что в городе снимают фильм о войне.

Источник: hromadske со ссылкой на полицию Киева

Детали: В местных телеграм-каналах появились сообщения о звуках, похожих на выстрелы, в столице. Также в Днепровском районе города был виден дым.

В полиции сообщили, что это было связано со съемками фильма на улице Фанерной в Киеве.

В августе городские власти также предупреждали о съемках фильма в столице, из-за чего киевляне могли слышать звуки, похожие на выстрелы или взрывы.

Киевкинокурьез
