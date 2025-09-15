Звуки выстрелов и клубы дыма: в Киеве снимают фильм о войне
Понедельник, 15 сентября 2025, 17:59
В Киеве 15 сентября горожане могли слышать звуки выстрелов и видеть дым. В полиции сообщили, что в городе снимают фильм о войне.
Источник: hromadske со ссылкой на полицию Киева
Детали: В местных телеграм-каналах появились сообщения о звуках, похожих на выстрелы, в столице. Также в Днепровском районе города был виден дым.
Реклама:
В полиции сообщили, что это было связано со съемками фильма на улице Фанерной в Киеве.
Вибухи, які ви чуєте — це зйомка фільму про війну у Києві, повідомляє тг-канал "Реальний Київ" із посиланням на очевидців pic.twitter.com/2OHJYuy1ut— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 15, 2025
РЕКЛАМА:
В августе городские власти также предупреждали о съемках фильма в столице, из-за чего киевляне могли слышать звуки, похожие на выстрелы или взрывы.