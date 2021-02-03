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Польский журналист, обвиненный в работе на РФ, подал в суд на росСМИ

Среда, 3 февраля 2021, 17:14

Польский журналист Мацей Вишньовский, главный редактор нишевого портала левых радикалов strajk.eu, подал в российский суд на оппозиционное радио "Эхо Москвы" и Михаила Ходорковского, обвинив их в клевете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Вишньовский требует компенсации в размере 2 млн рублей за то, что его обвинили в работе на российские спецслужбы и в том, что он поддерживает Россию в ее политике в отношении стран Балтии.

Как отмечает Onet, в вопросах внешней политики и сам портал strajk.eu, и его главный редактор последовательно проводят пророссийскую линию.

В материале, опубликованном сначала на сайте Ходорковского, а затем на "Эхо Москвы", Вишньовский упоминается как один из многих людей, реализующих цели российской внешней политики.

В тексте, опубликованном на сайте "Эха Москвы", является буквально два предложения о Мацее Вишньовском. Авторы текста заявляют, что Вишньовский входит в группу, созданную полковником Службы внешней разведки России Евгением Умеренковым.

Авторы не утверждают, что Вишньовский был завербован. Наоборот, они пишут о людях, которые с точки зрения спецслужб имеют слабые стороны или взгляды, которые дают им возможность использовать этого человека, но не обязательно в качестве агента.

По сообщению российских СМИ, в обосновании иска, поданного в московский суд, Вишньовский отмечает, что после публикации текста он столкнулся с остракизмом в Польше, а в польских СМИ его называли пророссийским журналистом, причастным к шпионажу.

Главный редактор strajk.eu считает это посягательством на его честь и поэтому требует исправления информации и компенсации.

Темы: ПольшаРосcия


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