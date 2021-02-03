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На Донбассе началась проверка готовности войск

Среда, 3 февраля 2021, 17:32

По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: Офис президента

Дословно: "Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны.

Кроме того, проверка направлена ​​на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач".

Детали: Отмечается, что к участию в инспекции привлекли представителей ОПГ, аппарата СНБО, Минобороны и ВСУ.

После проверки подготовят доклад Зеленскому, содержащий предложения по "дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ" и решения "имеющихся проблем в сфере обороны государства".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСВооруженные силыЗеленскийОфис президента


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