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Украине вернут Нью-Йорк. Это поддержал комитет Рады

Среда, 3 февраля 2021, 18:31

Парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти поддержал постановление о переименовании пгт Новгородское (Донецкая область) в смт Нью-Йорк.

Источник: заседание Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Детали: Представление о переименовании подала Донецкая областная военно-гражданская администрация.

На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила переименовать поселок на Новгородское, поскольку оно "не очень-то по-русски и звучало" и было созвучно с американским Нью-Йорком.

После выступления Шевченко парламентарии провели голосование. "За" переименование было 18 голосов, "против" - 0. Следовательно, депутатам Верховной Рады рекомендовали также поддержать переименование.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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