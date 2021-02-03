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Боевики привлекают детей к войне на Донбассе: ОГП открыл дело

Среда, 3 февраля 2021, 18:09

В Офисе генпрокурора заявили, что начали досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что с 2017 года представители незаконных вооруженных формирований РФ в так называемых псевдопатриотических клубах и военных лагерях готовят девушек и парней в возрасте от 10 до 17 лет к участию в боевых действиях.

Боевики учат подростков стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова.  Кроме того, искривляют суть событий, происходящих и вкладывают в сознание детей враждебное отношение к Украине".

Детали: Отмечается, что всего на временно оккупированной территории Донецкой области действует более 10 заведений, в частности так называемые общественные военно-патриотические движения "Молодая Гвардия Донбасса", "Амазонки", "Патриот", "Бастион", а также "Степные Волки".

По данным правоохранителей, с начала вооруженного конфликта в Донецкой области участниками НЗФ РФ в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Донбассвойнадети


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