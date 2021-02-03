Россия обвинила Запад в истерике вокруг Навального

Россия обвинила Запад в истерике из-за заключения оппозиционного политика Алексея Навального.

Заявление прозвучало из уст главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает "Европейская правда".

На пресс-конференции в среду Лавров сказал, что истерика, начавшаяся на Западе из-за дела Навального, "зашкаливает".

"Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, то на Западе (они) освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает", - цитирует Лаврова РБК.

Лавров также отметил, что в Москве "привыкли добиваться своих целей и справедливости вежливо и культурно". Глава российского МИД процитировал фразу из фильма Алексея Балабанова "Брат 2": "Не в силе Бог, а в правде".

Напомним, Европейский Союз осудил российские власти за решение осудить оппозиционера Алексея Навального, требует немедленно освободить его. В то же время в заявлении ЕС упомянул не о возможных санкциях, а только о "возможных дальнейших действиях" в ответ на приговор Навальному.

Напомним, 3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

США, Великобритания, Германия и ЕС ранее призвали Москву немедленно освободить Навального.