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Суд освободил из-под стражи ветерана Правого сектора, которую подозревают в конвоировании украинских пленных

Среда, 3 февраля 2021, 18:51

Апелляционный суд освободил из-под стражи ветеранка Викторию Котеленец с позывным "Фортуна", которая, по мнению следователей, она похожа на женщину, которая в 2014 году конвоировала пленных украинских военных в Донецке.

Источник: адвокатское объединение OK LEGAL, BBC Україна

Дословно: "Прокуроры упорно обманывали суд, рассказывая, что во время обыска изъяли МОН-50 и гранатометы (забыв сказать, что это макеты).

Но основным их доказательством остается легкомысленно сделанная портретная экспертиза, по единому методу визуального сопоставления.

Мы же в суд подали собственную экспертизу, в которой применены 5 методов сравнения, и которая показала не только, что Виктория – это не конвоир, но и то, что конвоир - это Ольга Сухова".

 

Справка: Котеленец в 2015-2017 годах воевала на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", а затем в Добровольческой украинской армии. До 2015 года жила в Донецке.

19 января 2021 она приехала в Киев в Министерство ветеранов, чтобы получить удостоверение Участницы боевых действий.  Там ее и задержали.  Адвокат отмечает, что женщина добровольно согласилась поехать в суд, где ее арестовали до 20 марта без возможности залога.

Ее подозревают в двух преступлениях: создание и участие в незаконном вооруженном формировании, а также жестокое обращение с военнопленными.  Максимальный срок за это - 12 лет тюрьмы.

Известно, что доказательства собирали по рассказам свидетелей - бывших военных, которых провели в том же "параде пленных".

Адвокат Котеленец говорит, что свидетелям, которые якобы узнали Викторию среди конвоиров "парада", показывали фото четырех женщин, из которых реально похожим на "конвоирку" из Донецка было только изображение Виктории: "Не было других вариантов, кроме как указывать на нее".

Другое доказательство - портретная экспертиза криминалистического центра МВД по фотографиям из соцсетей, которая указала, что "лицо на параде пленных" и Виктория Котеленец - это одна и та же человек.  При этом защита женщины отмечает, что даже в центре МВД признали проблемы с этими результатами, которые не дают возможность говорить о стопроцентной сходство.

Темы: ДонбассвойнапленныеПравый сектор


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