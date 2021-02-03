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НАТО четко осознает вызовы со стороны РФ, несмотря на продление ядерного договора

Среда, 3 февраля 2021, 22:05

НАТО заявил, что четко осознает угрозы со стороны России, несмотря на ее взаимодействие с США в вопросе продления договора о СНВ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Североатлантического совета.

Как отмечается, НАТО приветствует и полностью поддерживает договоренность между США и Российской Федерацией о продлении срока действия нового Договора СНВ на пять лет.

"Члены НАТО считают, что договор о СНВ способствует международной стабильности, и страны-члены вновь выражают свою решительную поддержку его дальнейшему внедрению", - говорится в заявлении.

Союзники рассматривают продление действия договора как начало, а не конец усилий для решения ядерных угроз и новых и новых вызовов стратегической стабильности.

"Несмотря на то, что Соединенные Штаты привлекают Россию таким образом, чтобы продвигать наши коллективные интересы, НАТО четко осознает вызовы, которые ставит Россия. Мы будем тесно сотрудничать для ответа на агрессивные действия России, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в среду, 3 февраля, вступило в силу после обмена соответствующими нотами.

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