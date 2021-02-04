На Запорожской ТЭС произошла авария, оставив ряд населенных пунктов без света

ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Источник: ДТЭК, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook

Дословно ДТЭК: "Через замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить большей аварии. На момент происшествия в работе было задействовано 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжения города восстановлено".

Прямая речь Орлова: "Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться".