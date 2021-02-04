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На Запорожской ТЭС произошла авария, оставив ряд населенных пунктов без света

Четверг, 4 февраля 2021, 00:55
На Запорожской ТЭС произошла авария, оставив ряд населенных пунктов без света

ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Источник: ДТЭК, председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook

Дословно ДТЭК: "Через замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить большей аварии.  На момент происшествия в работе было задействовано 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.  Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжения города восстановлено".

Прямая речь Старуха: "В кратчайшие сроки энергообеспечения города (Энергодар) восстановлено через резервную линию. При отключении, все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов.
Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Сейчас питание восстановлено по 2 из 3 существующих линиях".

Прямая речь Орлова: "Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения.  По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК.  Все блоки тепловой станции внезапно сели на "ноль".

Электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться".

Украинская правда

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Темы: ДТЭКЗапорожье
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