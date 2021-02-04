В Украине 5 тысяч случаев COVID за сутки, больше всего в Хмельницкой области

За сутки 3 февраля в Украине COVID-19 диагностировали 5 028 людям, выздоровели 9 933 пациентов, умерли 140 больных.

Источник: Telegram канал "Коронавирус в регионах" и мониторинг СНБО

Детали: Больше всего новых случаев в среду зарегистрировали в Хмельницкой области (429), в Ивано-Франковской области (354), в Киеве (342), во Львовской области (308), в Харьковской и Закарпатской областях (по 299), в Житомирской области (282).

Летальных случаев у больных с коронавирусом больше всего зафиксировали в Донецкой (22) и Черкасской (13) областях, в Киеве (12), во Львовской (11), Харьковской и Ивано-Франковской (по 8) областях.

Тестирований: 4 февраля – 42 112, а 3 февраля – 43 643.

За все время пандемии в Украине было выявлено 1 232 246 случаев коронавирусного заболевания, уже выздоровели 1 055 406 человек, а умерли 23 229 человек.

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