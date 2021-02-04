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Парламентский рейтинг: уверенно преодолевают барьер только 4 партии

Четверг, 4 февраля 2021, 09:43
Парламентский рейтинг: уверенно преодолевают барьер только 4 партии
Фото ВР

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то уверенно в парламент попали бы 4 партии, еще семь балансируют на грани прохождения.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля

Дословно: "В парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%) и "Слуга народа" (18,6%). За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15,2%, за партию "Батькивщина" – 12,2%". 

 

Детали: Еще семь партий могут преодолеть проходной барьер с учетом погрешности. Это "Украинская стратегия Гройсмана" (4,8%), Радикальная партия (4,7%), партия "Сила и честь" (4,5%), "За будущее" (4,4%), партия "Голос" (3,5%), партия Шария (3,4%), партия "Свобода" (3,1%).

 

Другие партии имеют значительно более низкую поддержку. В частности, партию УДАР Виталия Кличко готовы поддержать 2,4% избирателей, а "Наш край" – 1,4%.

Исследование проходило 2-3 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Верховная Радавиборыпартии
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