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В Конгресс США внесли проект санкций против РФ из-за отравления Навального

Четверг, 4 февраля 2021, 10:04

В Конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении чиновников из России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца Марко Рубио.

Законопроект подали шесть сенаторов, по три от демократов и республиканцев.

"Документ предусматривает целенаправленные санкции против российских чиновников, причастных к вопиющим нарушениям международного права, включая отравления и тюремное заключение лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального", - говорится в заявлении.

Законопроект предлагает администрации США определить, нарушил ли Кремль американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.

Законопроект также требует отчета об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова и о личной богатство, накопленное коррупционной деятельностью Владимира Путина и его ближайшего окружения.

"Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность положит на Путина и его головорезов плату за их коррупцию и преследования противников", - сказал Рубио.

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