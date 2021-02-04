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Возросло количество украинцев, желающих перезагрузить всю власть

Четверг, 4 февраля 2021, 11:04
Фото ОПУ

Почти две трети украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады и отставки Кабинета министров, 50% – хотят переизбрать президента.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля

Дословно: "Идею роспуска парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63% (в декабре 2020 года таких было 58%), не поддерживают – 30%. Отставку правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных (в декабре было 60%), не поддерживают – 29%".

 
 

Детали: Выросло и количество тех, кто готов отправить в отставку президента и назначить досрочные выборы главы государства (50% против 39% в декабре 2020 года). Не поддерживают такую ​​идею 46% (в декабре было 58%).

 

Исследование проходило 2-3 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров опросили 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная РадаКабинет министровЗеленский


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