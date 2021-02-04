Протесты против высоких тарифов поддерживают 89% украинцев

89% украинцев поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов за коммунальные услуги.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 2-3 февраля

Детали: 89% опрошенных поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% – против.

Сильнее тарифные акции протеста поддерживают на юге (92%) и на западе (91%), чуть слабее – в центре (86%) и на востоке (85%) страны.

Больше всего сторонников таких акций среди симпатиков "Партии Шария" и партии "За майбутнє" (97% и 96% соответственно), меньше всего – среди симпатиков партии "Голос" и "Европейская солидарность" (по 78%).

При этом 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины. 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% – на президента.

Кроме того, 73% респондентов вообще считают, что страна движется в неправильном направлении, 17% считают, что в правильном. 10% – не определились.

Справка: Социологи "Рейтинга" 2-3 февраля опросили 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.