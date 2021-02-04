"Дау. Дегенерация": насилие над младенцами не подтверждается, дело закрыто

На основании собранных во время досудебного расследования доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "с" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация", распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, вынесено постановление о закрытии уголовного производства.

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