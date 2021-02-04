"Дау. Дегенерация": насилие над младенцами не подтверждается, дело закрыто
На основании собранных во время досудебного расследования доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "с" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.
Следователи установили, что в фильме "ДАУ. Дегенерация", распространенном в открытом доступе во всемирной сети "Интернет", не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости.
Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, вынесено постановление о закрытии уголовного производства.
Знать больше: Хржановский о скандале с "Дау": Серия с младенцами имеет прокатный сертификат, причем даже не 18+, а 15+
Предыстория:
- Информация об участии младенцев в съемках фильма с элементами насильственных действий появилась в сети Интернет в апреле 2020 года. В фильме "ДАУ.Дегенерация" режиссера Ильи Хржановского, который является руководителем мемориального центра Бабий Яр, бутафорски, но с настоящими младенцами воспроизводили, как ученые в Советском Союзе проводили опыты над детьми.
- По выявленным публикацией прокуратурой Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.
- Материалы данного уголовного производства были переданы следователям СУ ГУНП в Харьковской области для осуществления досудебного расследования.