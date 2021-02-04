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Канада признала террористами "Российское имперское движение"

Четверг, 4 февраля 2021, 11:03
Канада признала террористами Российское имперское движение

Канада включила в список террористических организаций ультранационалистическую группу "Российское имперское движение".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте канадского правительства.

"Правительство Канады включил 13 новых групп в список террористических образований, включая четыре идеологически мотивированные силовые экстремистские группировки: Atomwaffen Division, the Base, the Proud Boys и Российское имперское движение", - говорится в заявлении.

Кроме того, Канада также внесли в список три группы, входящие в Аль-Каиду, пять филиалов "Исламского государства" и одну группу из Пакистана.

"Исходя из их действий, каждая группа отвечает законодательному порогу для включения в список, установленный Уголовным кодексом, который требует обоснованных оснований считать, что субъект сознательно участвовал в террористической деятельности или способствовал террористической деятельности, либо сознательно действовал от имени группы или вместе с такой организацией ", - говорится в заявлении.

Законодательство Канады предусматривает строгие наказания для людей и организаций, которые имеют дело с имуществом или финансами субъекта, входящего в санкционный список.

Российское имперское движение - это ультранационалистическая, супрематическая белая военизированная организация, базирующаяся в Санкт-Петербурге.

СМИ неоднократно сообщали, что ее "военизированное крыло" участвовало в конфликтах в Украине, Сирии и Ливии.

В апреле 2020 года Госдепартамент США внес Российское имперское движение в список террористических организаций. Это стало первым случаем, когда США признали террористами "сторонников превосходства белой расы".

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Темы: КанадаРосcиятерроризм
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