В Украину идет похолодание

В пятницу в Украину придет похолодание – на севере страны ожидается до -12 ночью и до -9 днем.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "В северных областях температура воздуха снизится ночью до -7-12 градусов, днем ​​до -3-9 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается от 4 мороза до 2 тепла, в южной части +3+6 градусов".

Фото meteo.gov.ua

Детали: Ближайшей ночью в восточных областях, в Днепропетровской и Запорожской областях пройдут дожди, но днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, только в Карпатах возможен небольшой снег.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.

Ветер ожидается северо-западный, холодный и порывистый, на Востоке со штормовыми порывами.

В Киеве в пятницу также будет очень скользко, без осадков, ночью -5-7 градусов, днем ​​-3-5 градусов.

На выходных похолодание в Украине усилится.