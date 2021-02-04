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В России хотят блокировать соцсети за призывы к акциям

Четверг, 4 февраля 2021, 12:31

Комиссия Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ предлагает принять закон, который разрешит блокировать соцсети за призывы к участию в акциях протеста.

Источник: ТАСС со ссылкой на главу комиссии Алексея Пушкова

Детали: По его словам, необходимо ввести систему наказаний для соцсетей — от административных штрафов до временной или постоянной блокировки.

Пушков считает, что на протестных акциях 23 и 31 января "некоторые интернет-платформы подошли к тонкой грани, отделяющей социальные сети от иностранных агентов, представляющих интересы зарубежных государств".

Прямая речь: "Такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений".

Предыстория: 23 и 31 января в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Перед акцией 23 января Роскомнадзор потребовал от Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok и "ВКонтакте" удалить призывы на эти акции. Перед акцией 31 января представителей TikTok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте" вызвали в Роскомнадзор.

Роскомнадзор также предупреждал соцсети о штрафах от 800 тыс. до 4 млн рублей, которые предусмотрены законодательством за невыполнение этого требования.

Темы: соцсетиРосcияблокадамитинги


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