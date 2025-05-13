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Польский суд запретил перевозчикам блокировать КПП на границе с Украиной

Ирина Кутелева, Евгений КизиловВторник, 13 мая 2025, 20:34
Польский суд запретил перевозчикам блокировать КПП на границе с Украиной
фото: Getty Images

Суд в Польше принял решение, которым запретил акцию протеста перевозчиков с блокированием пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Ранее глава Дорогуска запретил перевозчикам блокировать границу. В понедельник окружной суд в Люблине разрешил проведение собрания, что было обжаловано главой Дорогуска.

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Дело было рассмотрено во вторник на закрытом заседании Апелляционного суда в Люблине.

Суд изменил обжалуемое решение таким образом, что подтвердил решение мэра Дорогуска от 8 мая этого года о запрете акции, сообщила пресс-секретарь суда Магдалена Кучинская.

Она добавила, что суд полностью согласился с обоснованием, приведенным главой Дорогуска в своем первоначальном решении.

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Решение Апелляционного суда является окончательным и не подлежит обжалованию. Это означает, что организаторы собрания должны прекратить протест.

Организатор протеста Рафал Меклер сообщил, что пока не получил никаких сообщений по этому вопросу.

"Мы ждем официальной информации. Если мы ее получим, то, конечно, подчинимся решению суда, потому что действуем в рамках закона", – сказал он.

Аргументируя запрет акции глава Дорогуська, среди прочего, отмечал, что протест был запланирован организаторами на четыре месяца: с 12 мая по 12 сентября 2025 года.

"Такие действия не могут рассматриваться как подлежащие законодательной защите коллективного выражения общей позиции по вопросам, представляющим общественный интерес, а как намерение блокировать любые трансграничные контакты между Украиной и Польшей, а в более широком смысле – общим рынком, то есть странами Европейского Союза", – подчеркивал он.

Напомним, польские перевозчики начали свою акцию-блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск" с 16:00 12 мая, заявив, что будут пропускать один грузовой автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Организаторы протеста выражали свое недовольство наличием электронной очереди в Украине, которая заменила физические очереди грузовиков.

В Государственной пограничной службе Украины предупредили, что подобные акции польских перевозчиков возможны в течение следующих нескольких месяцев.

ПольшаграницаУкраинаблокада
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