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Десятки молодых людей штурмовали телеканал "НАШ": требуют закрыть

Четверг, 4 февраля 2021, 15:06

У здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требуют закрытия телеканала.

Источник: Facebook-страницы организаторов акции, эфир телеканала "НАШ"

Детали: У телеканала "НАШ" собрались десятки активистов, требующих закрытия телеканала.

Организаторами акции выступили националистические организации "Основа будущего" (крыло "С14"), "СОКОЛ", "Правый сектор", "Союз ветеранов войны с Россией".

В анонсах акции националисты отметили, что власть не заметила всех агентов влияния Кремля в Украине.

Дословно "ПС": "Призываем всех патриотов остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать враждебную пропаганду навсегда. Все под мураевський телеканал "Наш"! Закроем вместе рупор ордынского Кремля".

 

В эфире телеканала заявили, что в будни время на акции и протесты имеют только безработные, которые не платят налогов. Активистов ведущие "НАШ" пригласили на работу.

А Евгения Карася - лидера "С14" ведущие телеканала назвали "крысой", а Карась назвал человека, который назвался "исполнительным продюсером" телеканала Николая Бугу": "придурком" и "тупорылым".

Кроме того, активист отклонил приглашение ведущих прийти на эфир телеканала. Его речь сопровождалась бранью. Ведущих он называл "шкурами" и "шлюхами Путина".

Телевизионщики вынесли активистам ведра с килькой, чтобы "накормить" их. Карася это возмутило.

У здания дежурят десятки правоохранителей. Произошла стычка. Некоторых активистов задержали.

Сейчас организаторы сообщают, что акцию у телеканала уже завершили. Участники двигаются к Шевченковскому РОВД освобождать 5 задержанных человек.

Украинская правда
Темы: телевидениеКиев


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