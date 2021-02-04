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Украинский хакер создал мощную сеть фишеров: пострадали банки 11 стран

Четверг, 4 февраля 2021, 15:32

Украинские правоохранители вместе с коллегами из США и Австралии заблокировали один из крупнейших в мире фишинговых сервисов, от атак которого пострадали банки 11 стран мира.

Источник: сайты Офиса генпрокурора и Национальной полиции

Детали: По данным следствия, хакер с Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему, которые были нацелены на вебресурсы банков и их клиентов. Админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные, которые в дальнейшем получали хакеры. Для демонстрации функционала и продажи своих разработок он создал собственный интернет-магазин в сети DarkNet.

Установлено, что от фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. По результатам анализа иностранных правоохранителей, более 50% всех фишинговых атак в 2019 году в Австралии были осуществлены именно благодаря разработке тернопольского хакера.

 

Правоохранители провели пять обысков в Тернопольской области, во время которых изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и жесткие диски.

Установлено более 200 активных покупателей вредоносного программного обеспечения. По предварительным данным, хакер не только сбывал свою продукцию клиентам по всему миру, но и оказывал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак.

 

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Возбуждено дело по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, а также создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт.

Украинская правда
Темы: хакерымирбанкикриминалполиция


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