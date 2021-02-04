Харьковское предприятие должно поставить более 70 БТР-4 в 2021 году

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению в 2021 году должно поставить государству более 70 БТР-4.

Источник: вице-премьер-министр Олег Уруский во время своего рабочего визита на предприятие, цитирует сайт Харьковской ОГА

Прямая речь: "Харьковское конструкторское бюро имени Морозова" в этом году уже имеет заказ более чем на 70 БТР-4. Во время визита на предприятие у меня будет две задачи: посмотреть сначала на готовность выполнить это государственный оборонный заказ предприятием и второе - я бы хотел обсудить со специалистами, сотрудниками те проблемы, которые есть на сегодня в производстве этой техники".

Детали: Уруский отметил, что его визит призван решить проблемные вопросы оборонных предприятий области. В частности с Харьковским авиационным производственным предприятием, где сложилась кризисная ситуация.