Окружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах – расследование

В совместном расследовании российских и белорусских журналистов сообщается, что ежегодно Россия теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Беларуси, которые покрывает власть обеих стран.

Источник: расследование "Проект", "БелСат" и Naviny.by

Детали: В 2020 году российские власти беспрецедентно повысили акцизы на табачные продукты, повысив цены на сигареты на 20%. После этого доля нелегальных сигарет выросла на 7%, более половины из которой – произведенные в Беларуси.

Тем временем цена на сигареты в Беларуси — самая низкая в Таможенном союзе, около 60 рублей за пачку против 120 в России. Низкую цену умышленно держит государство — в 2019 году президент Лукашенко дал указание не допустить роста цен на табак.

В исследовании сообщается, что в стране налажено огромное производство табака, которое превышает внутреннее потребление больше, чем в два-три раза – работают три табачные фабрики: гродненская "Неман" и минские "Табак-Инвест" и "Интер Тобакко".

Сигареты едут в Россию либо "запчастями" (табак, капсулы и картонные листы отдельно), либо "в сборе". Там уже происходит прессовка, набивка и крой картонных пачек. Акцизные марки — дешевая типографская реплика оригинала.

Отмечается, что одним из самых популярных способов доставки контрабанды из Беларуси в Россию является так называемый "прерванный транзит" официально сообщается, что везут сигареты в Казахстан или Армению, однако товар на самом деле остается в России.

Торговля контрабандным табаком в России происходит анонимно, через Вконтакте и Telegram.

Бенефициаром нелегального табака в Беларуси называют человека из близкого окружения Лукашенко – Алексея Олексина. Он контролирует перемещения всех транзитных грузов в Беларуси после того, как "для противодействия контрабанде" по распоряжению Лукашенко была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур. Национальным оператором системы выступает компания "Белнефтегаз", подконтрольная Олексину.

Кроме того, Беларусь уже несколько лет является главным поставщиком живых цветов в Россию – каждый второй купленный в стране цветок приезжает из Беларуси.

В списке белорусских поставщиков срезанных цветов лидируют компании, которые тесно связаны с Лукашенко и фактически являются монополистами в этой области, сообщают журналисты.

Белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается.

Согласно статистике, Беларусь покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию якобы по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую.