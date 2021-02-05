Почти 5 тысяч случаев COVID и более 8 тысяч выздоровлений за сутки в Украине

За сутки 4 февраля в Украине диагноз COVID-19 установили 4 923 людям, в больнице положили 1 885 больных, умерли 158 пациентов, выздоровели 8 185 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.

Среди новых заболевших – 230 детей и 222 медработника.

В четверг провели 43 137 тестирований: методом ПЦР – 25 667, методом ИФА – 17 470.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 237 169 человек, из них 1 063 591 человек выздоровел, а 22 707 человек умерли.