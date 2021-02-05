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Памятник Бандере в центре Львова облили красной краской

Пятница, 5 февраля 2021, 08:43

Неизвестные люди облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в Facebook, полиция Львовской области, Львовский городской совет

Детали: Полиция получила сообщение об акте вандализма в ночь на 5 февраля, в 2:20.

Полицейские открыли уголовное производство о хулиганстве (ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Хулиганам грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и обстоятельств происшествия.

 
Facebook Андрій Садовий

Как сообщил руководитель Галицкой районной администрации Андрей Зозуля, для очистки памятника вызвали вышку и подрядную организацию.

 
city-adm.lviv.ua

Прямая речь Садового: "Сегодня ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Не знаю, кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили.

В ближайшие часы памятник будет очищен. Жаль только коммунальщиков, у которых и без того много работы.

Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской".

Темы: ЛьвовБандера


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