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Венгрия на следующей неделе планирует начать прививки российской вакциной

Пятница, 5 февраля 2021, 10:27

Венгрия может начать прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V" на следующей неделе после предоставления разрешения на экстренное использования.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

По словам Орбана, хорошая новость заключается в том, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и "там можно увидеть обнадеживающий опыт".

Сейчас страны ЕС почти полностью полагаются на вакцину Pfizer/BioNTech, но венгерский регулятор одобрил "Спутник V" для использования в прошлом месяце.

Согласно договору, Россия течение следующих трех месяцев поставит в Венгрии 2 миллиона доз вакцин, что достаточно для 1 миллиона человек. На прошлой неделе Венгрия получила первые 40 000 доз.

Орбан отметил, что до сих пор 264 00 венгров - медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей - получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna. Около 92 тысяч человек получили две дозы.

По его словам, к середине марта все, кто зарегистрировался на вакцину в возрасте старше 60 лет, будут привиты.

Ранее на этой неделе руководство Венгерской медицинской палаты заявило, что не может рекомендовать использование российской вакцины "Спутник V" и китайской Sinopharm, потому что официально не были обнародованы основные характеристики этих препаратов.

Темы: ВенгрияРосcиявакцинация


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