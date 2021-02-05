В центре Киева снесут памятник, чтобы построить высотку

Здесь и далее фото с сайта "Наших грошей"

Окружной админсуд Киева "выбросил" нововыявленный памятник на улице Гончара в центре столицы из перечня объектов культурного наследия – на его месте планируют построить многоэтажку.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 28 января

Дословно: "Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22.09.2020 №46 о занесении Дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 69 в Перечень объектов культурного наследия столицы".

Детали: Статус нововыявленного объекта культурного наследия дому Осипа Родина, построенному в 1882, киевская власть предоставила 22 сентября 2020 года.

Но владелец дома Осипа Родина – ООО "Арикс" обжаловало приказ в ОАСК. Фирма заявила, что Департамент противоправно занес здание в Перечень объектов культурного наследия Киева.

ОАСК ценности памятника не увидел и иск ООО "Арикс" удовлетворил.

Вынося решение, суд сослался на экспертное заключение Украинского общества охраны памятников истории и культуры относительно историко-архитектурной ценности Дома Осипа Родина, в котором указывалось, что "предмет охраны объекта отсутствует – объект можно отнести к рядовому историческому зданию".

Также указано, что здание имеет большой физический износ (около 70%) и значительные повреждения аварийного характера.

Кроме того, ОАСК согласился с утверждением ООО "Арикс" относительно непоследовательности чиновников КГГА и нарушения принципа надлежащего управления. В частности, потому что ранее, в 2014 году, Департамент градостроительства КГГА издал градостроительные условия и ограничения на застройку участка по ул. Олеся Гончара, 69 многофункциональным комплексом.

"Наші гроші" отмечают, что в ГУО функциональное назначение участков застройки указано как территория среднеэтажной жилой застройки, и тут же определено этажность "многофункционального комплекса" – 22 этажа, что является многоэтажной застройкой.

Кроме того, участки по ул. Олеся Гончара, 69 входят в Центральную планировочную зону столицы, где действует ограничение высоты – не выше 27 метров (до 9 этажей).

По ул. Олеся Гончара, 69 строится Жилой комплекс Franklin Concept House (5,19 этажей) – проект от Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, Saga Development экс-чиновника КГГА Андрея Вавриша и Kyivproekt Development.

Весной 2019 "Арикс" делегировал функции заказчика строительства компании "Концепт Плаза". В июне того же года ГАБИ зарегистрировала изменение данных в разрешении на строительство. С помощью связанной ОО "Европейский закон и порядок" застройщики через суды признали законность внесения этих изменений в разрешение.

Конечным бенефициарным владельцем ООО "Арикс" значится Яков Басс – отец экс-заместителя председателя КГГА Леонида Черновецкого.

Согласно реестру, полный перечень владельцев ООО "Арикс" включает: Ирину Городецкую (20%), ООО "КП-Инвест" (40%) и ООО "КУА "Система капитального инвестирования", которое действует от собственного имени, за счет и в интересах паевого венчурного недиверсифицированного закрытого инвестиционного фонда "Третий инвестиционный фонд СКИ" (40%). Руководителем "Арикс" является Михаил Лисничук.

Владельцем "КП-Инвест" является Артем Лазня. Он в ноябре 2019 года был соучредителем ООО "КУА "Капиталист" вместе с Игорем Стийчуком, чей брат Олег Стийчук является руководителем ООО "КУА "Гарантия", владельцем которого является Инна Майструк, жена нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара.

Владельцем КУА "Система капитального инвестирования" является Яков Басс (99,9%) и Ярослав Зозуля (0,1%).

Собственниками ООО "Концепт Плаза" является ООО "КП-Инвест" (50%), ООО "Спецстройинвест-17" (25%) и ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Эверест" (25%).

ООО "Спецстройинвест-17" входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Владельцем ПАО "ЗНВКИФ "Эверест" является Ольга Клецко, а руководителем – юрист Андрея Вавриша Дмитрий Овсий. Клецко прописана в г. Люблинец Волынской области, откуда родом и Андрей Ваврыш. Клецко является совладельцем ряда других фирм с орбиты Вавриша.