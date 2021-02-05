Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Венедиктовой начали расследовать вмешательство Ильи Павлюка в деятельность нардепов – СМИ

Пятница, 5 февраля 2021, 12:03

Журналисты сообщили, что по заявлению юристов Офис Генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов Украины.

Источник: Bihus.Info

Дословно: "По заявлению юристов Bihus.Info Офис генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов.

Дело возбуждено по ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля)".

Детали: В декабре 2020 года журналисты сообщали, что группа депутатов "Слуги народа" регулярно посещает офис Павлюка.

Начиная с 24 ноября 2020 года возле офиса Павлюка фиксировали нардепов Олега Марусяка, Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Горобца.

Сам Павлюк в эти дни посещал Офис президента через боковой вход.

Что было раньше: Павлюка называют одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах.

Напомним: 

  • Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.
  • Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Украинская правда
Темы: Слуга народаОфис генпрокурораЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального

фотоПамятник Бандере в центре Львова облили красной краской

Почти 5 тысяч случаев COVID и более 8 тысяч выздоровлений за сутки в Украине

Все новости...
Слуга народа
Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею
Корниенко: Полузамороженное состояние КС – это хорошо
"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука
Последние новости
13:00
Лавров уверен, что противоречия с ЕС останутся
12:32
Курс валют на 5 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:28
Степанов анонсировал Раде портал о вакцинации и два списка на прививки
12:20
За сутки в Киеве обнаружили 321 больного коронавирусом
12:14
Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки
12:05
видеоБывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ
12:03
У Венедиктовой начали расследовать вмешательство Ильи Павлюка в деятельность нардепов – СМИ
12:01
Банки избавились от еще более 7% проблемных кредитов
12:00
Деркач и Татаров получили контроль над "Энергоатомом" – Лерос
11:44
Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!