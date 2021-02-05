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У Венедиктовой начали расследовать вмешательство Ильи Павлюка в деятельность нардепов – СМИ

Пятница, 5 февраля 2021, 11:03
У Венедиктовой начали расследовать вмешательство Ильи Павлюка в деятельность нардепов – СМИ

Журналисты сообщили, что по заявлению юристов Офис Генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов Украины.

Источник: Bihus.Info

Дословно: "По заявлению юристов Bihus.Info Офис генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов.

Дело возбуждено по ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля)".

Детали: В декабре 2020 года журналисты сообщали, что группа депутатов "Слуги народа" регулярно посещает офис Павлюка.

Начиная с 24 ноября 2020 года возле офиса Павлюка фиксировали нардепов Олега Марусяка, Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Горобца.

Сам Павлюк в эти дни посещал Офис президента через боковой вход.

Что было раньше: Павлюка называют одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах.

Напомним: 

  • Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.
  • Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Украинская правда

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Темы: Слуга народаОфис генпрокурораЗеленский
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