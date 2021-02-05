У Венедиктовой начали расследовать вмешательство Ильи Павлюка в деятельность нардепов – СМИ
Журналисты сообщили, что по заявлению юристов Офис Генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов Украины.
Источник: Bihus.Info
Дословно: "По заявлению юристов Bihus.Info Офис генерального прокурора открыл производство из-за вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов.
Дело возбуждено по ст. 344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля)".
Детали: В декабре 2020 года журналисты сообщали, что группа депутатов "Слуги народа" регулярно посещает офис Павлюка.
Начиная с 24 ноября 2020 года возле офиса Павлюка фиксировали нардепов Олега Марусяка, Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Горобца.
Сам Павлюк в эти дни посещал Офис президента через боковой вход.
Что было раньше: Павлюка называют одним из руководителей кампании "слуг" на местных выборах.
Напомним:
- Павлюк не имеет никакой официальной должности и не политик, в парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.
- Ранее Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, который во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. В него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".