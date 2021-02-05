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Бывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Пятница, 5 февраля 2021, 11:05
Бывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории 5 областей.

Источник: СБУ

Детали: В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки. Сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ РФ Вадима Даутова и Дениса Собко.

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме "Кульбакино".

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международного взаимодействия с иностранными партнерами и тому подобное.

Отмечается, что для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди служащих ВСУ, занимающих высокие посты.

Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США.

В ходе проведения обысков изъят арсенал оружия и боеприпасов: 4 АК-74, 2 пистолета, 2 РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы и тому подобное.

В отношении уличенных агентов осуществляются процессуальные меры по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1.ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК Украины.

Украинская правда

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Темы: СБУшпионажРосcиявойна
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