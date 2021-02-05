Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков

Пятница, 5 февраля 2021, 14:18

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев.

Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 000 поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

 

Сейчас решается вопрос сообщения пяти задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: СБУ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада поддержала переход на электронные трудовые книжки

видеоБывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ

Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

видеоНа границе завернули "непотопляемую" российскую актрису

Внезапно умер замглавврача российской больницы, где лечили Навального

фотоПамятник Бандере в центре Львова облили красной краской

Все новости...
СБУ
Бывшие разведчики планировали похитить экс-командующего Сил спецопераций – СБУ
СБУ разоблачила сепаратистов на Запорожье: агитировали за СССР
Одиозный бизнесмен пытался решить свои проблемы взяткой
Последние новости
14:28
Под Харьковом в дом активистов бросили гранату и сожгли два автомобиля
14:20
В "Центрэнерго" заявили об убытках и просят правительство снизить цену на газ
14:18
фотоСБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков
14:02
Минздрав обновил список стран "красной" зоны. Теперь там все соседи Украины
13:45
Исследования показали, что из дома люди работают дольше, чем из офиса до пандемии
13:41
В Раде предложили закрыть вход журналистам Медведчука, ОПЗЖ "пошла в бой"
13:40
Россия блокирует в Крыму три десятка популярных украинских сайтов
13:27
Боррель надеется на утверждение в ЕС российской вакцины от коронавируса
13:27
"Гарпок" выплатил 900 миллионов по "зеленым" долгам
13:23
В "Укрэнерго" рассказали, как будут балансировать энергосистему во время морозов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!