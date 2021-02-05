СБУ накрыла международную банду фальшивомонетчиков

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Источник: СБУ

Детали: По предварительным данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранцев.

Готовые фальшивые банкноты дельцы сбывали 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили 25 000 поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

Сейчас решается вопрос сообщения пяти задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.