Синоптики объявили штормовое предупреждение: наметет до 40 см снега

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля, местами насыплет до 40 см снега.

Источник: Укргидрометцентр в Facebook

Дословно: "В связи с выходом циклона с запада в Украине ожидается осложнение погодных условий".

Детали: 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях прогнозируют значительный снег (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый).

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).

На Закарпатье, днем ​​и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях в понедельник снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).