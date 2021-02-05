В Украине пока не выявили британский и африканский штаммы COVID – Степанов

В Украине пока не были выявлены ни британский, ни южноафриканский штаммы COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на встрече, организованной Европейской бизнес-ассоциацией в пятницу, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас еще не зарегистрированы британский и южноафриканский штамм".

Детали: При этом министр отметил, что проводить исследование для выявления этих штаммов дорого.

"Мы его (исследование – ред.) периодически делаем, но не в таком большом количестве как другие страны", - сказал Степанов.

Предыстория: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

Африканский штамм вируса, как и британский, считают более заразным, чем SARS-CoV-2.