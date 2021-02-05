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Венедиктова представила нового прокурора Одещины

Пятница, 5 февраля 2021, 14:33
Венедиктова представила нового прокурора Одещины
фото 368.media

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя - Сергея Костенко.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области, поэтому надеюсь на то, что он обеспечит эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях".

 

Детали: Венедиктова отмечает, что поставила задачу по укреплению законности и правопорядка в области.

По данным "Думской", Сергей Костенко родился 5 июня 1977 года в Арцизе Одесской области. В 1999 году окончил Одесскую государственную юридическую академию, тогда же был принят на работу в органы прокуратуры.

Был заместителем прокурора Одессы, прокурором Килийского района Одесской области, прокурором Киевского района города, дважды — заместителем прокурора области, членом квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокурораОдесская область
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