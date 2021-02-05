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Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года

Пятница, 5 февраля 2021, 16:27

Сербия инвестирует столько, сколько необходимо, чтобы запустить отечественное производство российской вакцины "Спутник V" до конца года.

Об этом агентству Reuters заявил президент Сербии Александр Вучич в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что на следующей неделе группа российских экспертов посетит Сербию для переговоров о местном производстве вакцины "Спутник V" до конца года.

Вучич сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным достигли предварительной договоренности о запуске производственной процедуры, которую он назвал "сложной и тяжелой".

Сербия, где более 530 000 человек или около 7,5% ее населения вакцинированы от COVID-19, занимает четвертое место в мире по темпам вакцинации на 100 человек после Израиля, Великобритании и США.

Согласно государственной программе вакцинации, сербы теперь могут выбирать между вакцинами Pfizer / BioNTech, китайской Sinopharm или русской "Спутник V".

"Сейчас у нас нет (производственных) мощностей (для" Спутника V "), но мы будем их строить. Неважно, сколько это будет стоить, мы будем инвестировать", - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия будет стремиться производить "Спутник V" не только для собственных нужд, но и для экспорта по всему региону.

Вучич сообщил, что в этом году страна потратит от 200 до 300 млн евро или до 0,7% своего валового внутреннего продукта на закупку достаточного количества вакцин.

Темы: вакцинацияСербиякоронавирус


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