Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года

Пятница, 5 февраля 2021, 15:27

Сербия инвестирует столько, сколько необходимо, чтобы запустить отечественное производство российской вакцины "Спутник V" до конца года.

Об этом агентству Reuters заявил президент Сербии Александр Вучич в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Ожидается, что на следующей неделе группа российских экспертов посетит Сербию для переговоров о местном производстве вакцины "Спутник V" до конца года.

Вучич сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным достигли предварительной договоренности о запуске производственной процедуры, которую он назвал "сложной и тяжелой".

Сербия, где более 530 000 человек или около 7,5% ее населения вакцинированы от COVID-19, занимает четвертое место в мире по темпам вакцинации на 100 человек после Израиля, Великобритании и США.

Согласно государственной программе вакцинации, сербы теперь могут выбирать между вакцинами Pfizer / BioNTech, китайской Sinopharm или русской "Спутник V".

"Сейчас у нас нет (производственных) мощностей (для" Спутника V "), но мы будем их строить. Неважно, сколько это будет стоить, мы будем инвестировать", - сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия будет стремиться производить "Спутник V" не только для собственных нужд, но и для экспорта по всему региону.

Вучич сообщил, что в этом году страна потратит от 200 до 300 млн евро или до 0,7% своего валового внутреннего продукта на закупку достаточного количества вакцин.

Темы: вакцинацияСербиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Все новости...
Реклама: