Сербия хочет начать производство российской вакцины "Спутник V" до конца года
Сербия инвестирует столько, сколько необходимо, чтобы запустить отечественное производство российской вакцины "Спутник V" до конца года.
Об этом агентству Reuters заявил президент Сербии Александр Вучич в пятницу, сообщает "Европейская правда".
Ожидается, что на следующей неделе группа российских экспертов посетит Сербию для переговоров о местном производстве вакцины "Спутник V" до конца года.
Вучич сказал, что они с президентом России Владимиром Путиным достигли предварительной договоренности о запуске производственной процедуры, которую он назвал "сложной и тяжелой".
Сербия, где более 530 000 человек или около 7,5% ее населения вакцинированы от COVID-19, занимает четвертое место в мире по темпам вакцинации на 100 человек после Израиля, Великобритании и США.
Согласно государственной программе вакцинации, сербы теперь могут выбирать между вакцинами Pfizer / BioNTech, китайской Sinopharm или русской "Спутник V".
"Сейчас у нас нет (производственных) мощностей (для" Спутника V "), но мы будем их строить. Неважно, сколько это будет стоить, мы будем инвестировать", - сказал Вучич.
Он отметил, что Сербия будет стремиться производить "Спутник V" не только для собственных нужд, но и для экспорта по всему региону.
Вучич сообщил, что в этом году страна потратит от 200 до 300 млн евро или до 0,7% своего валового внутреннего продукта на закупку достаточного количества вакцин.