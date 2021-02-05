Зеленский: Каналы Порошенко показывают агентов Кремля чаще, чем масло Roshen

Президент Владимир Зеленский упрекнул своего предшественника Петра Порошенко в том, что последнее время на его телеканалах агентов Кремля "показывают чаще, чем рекламу нового масла "Рошен".

Источник: видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату, известному монополисту патриотизма, отцу и матери, можно сказать, Украинского государства, где все начинали он и его команда. Естественно. И основание Запорожской сечи, и безвиз, и крещение Киевской Руси.

В общем, дорогое вы наше всё, скажу вам так: многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиций. Вы всех нас, если честно, немножко запутали – с одной стороны, вы говорите, что решение РНБО незаконно, а с другой, спрашиваете, почему мы это не сделали раньше. Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорите, что сами хотели это сделать, хотя по-вашему, напоминаю, это – незаконно, хотели, но не смогли, потому что начались выборы. И главный вопрос – вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению, незаконное, но которое, по вашему же мнению, давно нужно было сделать.

Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла "Рошен"? Что же это? Это настолько хитрая стратегия, что никому не понятно. Возможно я вас удивлю, но с вами всем и все давно понятно".